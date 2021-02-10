Hasta oğlunun tedavisinin sağlanması için 18 günde İzmir'den Ankara'ya yürüdü

Kistik fibrozis hastası 2,5 yaşındaki oğlu Ateş Çiçek ve aynı hastalığa yakalananların tedavisi hakkında farkındalık yaratmak isteyen Caner Çiçek, İzmir'den Ankara'ya yürüdü.

Caner Çiçek, 18 gün süren yürüyüşün ardından Eskişehir Yolu Söğütözü mevkisinde Kistik Fibrozis Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Çiçek, burada yaptığı açıklamada, 2,5 yaşındaki oğlu Ateş Çiçek gibi kistik fibrozis hastası olan ve ilaç temini bekleyen birçok hasta için yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Amacının siyasi bir mesaj verme veya devletin ilgili kurumlarını karalama olmadığını vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bizler çocuklarımızın yaşam mücadelesi için buradayız. Kistik fibrozis hastalarının tedavisinde kullanılan ve yurt dışında geliştirilen ilaçların Türkiye'ye getirilmesi adına farkındalık yaratmak için bu yürüyüşe karar verdim. Devletimizin bize bu konuda yardımcı olacağına ve bu yolda yalnız bırakmayacağına kalpten inanıyorum. Yarından itibaren de yetkililer ile görüşmeye çalışacağım."

Kistik Fibrozis Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de farkındalık yürüyüşünden dolayı Çiçek'e teşekkür ederek, çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan