Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında
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Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hasta Nakil Hizmetleri, karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de görev başında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hasta Nakil Hizmetleri, karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de görev başında olacak. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 21 Bin kişiden fazla hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti yaklaşan Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımız için görev başında olacak.

TAM DONANIMLI AMBULANSLAR

Vatandaşların Kurban Bayramı'nda olası bir sağlık problemi yaşadıklarında kendilerini hastanelere ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulansları tam donanımlarıyla hazır bulunacak. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.

21 BİN 137 KİŞİYE HİZMET

Son 7 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 20 bin 118 olurken il dışına 549 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 7 ay süresince toplam 21 bin 137 kişiye hizmet verildi.

153 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNDEN ULAŞILABİLİR

Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak olan Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.

Kaynak: Habermetre

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