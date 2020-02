Hasta nakil ambulansı Türkiye'nin her yerinde

12.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:26

Akçakoca Belediyesi, tam donanımlı ambulans ile Türkiye'nin her noktasına hastaların sağlık kuruluşlarına nakli sağlanıyor.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan yanmazın talimatı ile hayata geçirilen tam donanımlı ambulans ilçe halkının hizmetine sunuldu. Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, muayene ve tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini söyleyen vatandaşlar, uzman sağlık personelinin refakatinde tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırılıyor



Akçakoca Belediyesi'nin yeni uygulamaya koyduğu hasta nakil ambulansının ücretsiz hizmeti hakkında açıklama yapan Başkan Okan Yanmaz "Biliyorsunuz seçim zamanı söz verdiğimiz gibi Akçakocalı hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı hastalarımızı istedikleri zaman 7/24 istedikleri hastaneye sevk edeceğimizin sözünü vermiştik. Her hangi bir ücret talep etmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerine götürme taahhütlünde bulunmuştum. Bu taahhüdü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ambulansımız tam teşekküllü ambulans olarak sağlık bakanlığımızdan bize verildi. Bu hizmetimizde başladı herkese hayırlı uğurlu olsun, Cenab-ı Allah herkese sağlık sıhhat versin, hastalıktan ve hastanelerden vatandaşlarımız uzak dursun ama onlarsız da biliyorsunuz hayat olmuyor. Hayatın gerçekleri var. Bizde bu hayatın gerçekleri ve zorluklarında, vatandaşlarımıza en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz ilkesiyle her zaman hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA