Hasta Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Samsun'un Ladik ilçesinde, zabıta ekiplerince hasta halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.

Ladik Belediyesi Zabıta ekiplerince, Akpınar Mahallesi Ambarköy mevkisinde bulunan kızıl şahin, veteriner hekime götürüldü.

Yapılan muayenesinde ishal nedeniyle halsiz düştüğü ve zayıflayarak uçamadığı anlaşılan kuş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11'inci Bölge Müdürlüğü Vezirköprü Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edilecek.

Belediye Başkanı Selim Özbalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin buldukları kızıl şahini yaralı olabileceği düşüncesiyle veterinere götürdüğünü söyledi.

Muayenesinin ardından tedavisine başlandığını anlatan Özbalcı, "Belediyemizde koruma altında bulunan kızıl şahini Vezirköprü Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Sağlığına kavuştuktan sonra da doğaya bırakılacaktır." dedi.