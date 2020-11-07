Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu

07.11.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:28
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu

İlkadım ilçesinde korona virüs nedeniyle ev karantinasında olan bir vatandaşın hastalanan kedisinin tedavi edilmesi talebi, İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından yerine getirildi.

İlkadım ilçesinde korona virüs nedeniyle ev karantinasında olan bir vatandaşın hastalanan kedisinin tedavi edilmesi talebi, İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından yerine getirildi.

Tüm ülkeyi etkileyen yeni korona virüsü ile mücadele sürerken bu zorlu dönemde İlkadım ilçesi genelinde alınacak tedbirleri hayata geçirerek dezenfekte çalışmalarını yürüten İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında üstün gayret sarf ediyor. Korona virüs nedeniyle ev karantinasında olan hayvansever vatandaş rahatsızlanan hayvanını tedaviye götürmek için çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen yardım talebini dikkate alarak Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde adrese gelen ekipler, hasta kediyi gerekli tedavisi için OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek muayene ve tedavi ettirdi.

"Her canlı bizim için önemli"

İlkadım'da her canlının önemli olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokakta yaşayan yardıma muhtaç dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşama tutunması ve onlarla kurduğumuz bağ bizler için çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir canlıyı birbirinden ayırmadan aynı sevgi ve şefkatle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu
Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İlkadım'dan yuvaları ısıtan yardım
İlkadım'dan yuvaları ısıtan yardım
Alzheimer Hasta Konuk Evi hizmete hazır
Alzheimer Hasta Konuk Evi hizmete hazır
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri İzmir'de
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri İzmir'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Türkan Şoray Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Okan Buruk Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasta kedinin yardımına İlkadım ekipleri koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 14:53:03. #1.14#
title