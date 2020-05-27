Hasta kadını polis sırtında taşıdı
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Hasta kadını polis sırtında taşıdı

Tokat'ta bacağından rahatsız kadın hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları tarafından sırtında taşınarak ekip otosuna ardından da hastaneye götürüldü.

Hasta kadını polis sırtında taşıdı
27.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:16

Tokat'ta bacağından rahatsız kadın hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları tarafından sırtında taşınarak ekip otosuna ardından da hastaneye götürüldü.

Tokat'ta il merkezine bağlı Fevzi Çakmak Paşa Caddesinde ikamet eden 65 yaşındaki Saatde Çubukludere, 155'i arayarak yardım talep etti. Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekiplerinde çalışan polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, çağrıya karşılık vererek yaşlı kadının evine gitti. Saadet Çubukludere'nin yürüyemeyecek durumda olduğunu gören polis memurları, yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ekip otosuna bindirdi. Ardından ekip otosuyla hastaneye götürülen yaşlı kadın tedavi altına alındı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşanan o anları yansıtan fotoğraf karesi kamuoyuyla paylaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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