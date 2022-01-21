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Hasta için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Hasta için ekipler seferber oldu Sinop'un Ayancık ilçesinde bir hasta için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

Hasta için ekipler seferber oldu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde bir hasta için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

Sinop'un Ayancık İlçesine bağlı Akören köyünde yaşayan serebrovasküler hastası 73 yaşındaki İdris Demir için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye giden 112 sağlık ekipleri yolda kaldı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolun açılması için Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekipler yolu açarak güçlükle hastaya ulaşabildi. Yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasta için ekipler seferber oldu

Hasta için ekipler seferber oldu

Hasta için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri

İdris Demir, Ayancık, Sinop, Yerel, Haber

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