HASTA İÇİN 1 METREYE ULAŞAN KARLA KAPLI YOL AÇILDI

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesinde hasta olan Ömer Fırtına'nın (46) hastaneye ulaşabilmesi için 1 metreye ulaşan karla kaplı yolu açtı.

GEYVE, SAKARYA (DHA) - SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesinde hasta olan Ömer Fırtına'nın (46) hastaneye ulaşabilmesi için 1 metreye ulaşan karla kaplı yolu açtı. Beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen Fırtına, ekiplere teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağışların etkili olduğu andan itibaren çalışmalarına başladı. 88 personel 52 araçla kentin dört bir yanında görev yapıldı. Bu sabah 08.00'dan itibaren şehrin özellikle yüksek noktalarında bulunan, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımın kesildiği 65'ten fazla mahalle yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi'nden alınan ihbar üzerine 'acil' koduyla harekete geçti. 500 rakımlı olan kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı mahalleye doğru yola çıkan iş makineleri, 15 kilometrelik yolu açarak hastaneye sevk edilmesi gereken Ömer Fırtına'ya ulaştı. Ekipler, hastanın hastaneye sevkini sağladı.

Ekiplere teşekkür eden Fırtına, 'Beyin ameliyatı geçirmiştim. Hastanede randevum vardı, gidemedim. Hiçbir randevuma gidemedim. Yollar kapalıydı ve hastaneye gitmem gerekiyordu. Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Sağ olsunlar 15 kilometrelik karla kaplı yolumuzu açtılar. Allah razı olsun, devletimiz var olsun' dedi.