Hasta hayvan yüklü Kongo bayraklı gemi Kıbrıs'ta panik yarattı

konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci "Hayvanları denizin ortasında aç bırakıp telef olmalarına gönlümüz razı olmadı. İnsan haklarından bahsedenlere insanlık dersi verildi." dedi.

"GEMİNİN RIHTIMA YANAŞMASINA İZİN VERDİK"

Deveci, "İspanya'dan 1750'den fazla büyükbaş hayvan yüklü bir gemi Libya'ya nakliyesini gerçekleştirmiş fakat Libya'da hayvanların içeriye alınması gerçekleşmemiş. Buna bağlı olarak geminin programı bozuldu. Bizden yem ve saman istediler biz de verdik" ifadelerini kullandı. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için Güney Kıbrıs ve Mısır gibi ülkelerden talepte bulunduğunu belirten Deveci, "Ancak her iki ülke bu isteği karşılanmayınca hayvanların aç kalma riskine karşı bir gemi acentesi aracılığı ile bizle iletişime geçildi. Sağlık sertifikalarını gördük fakat yine de hayvan hastalıklarına karşı geminin rıhtıma yanaşmasına izin vermedik.Bu şekilde hayvanları telef olmaktan kurtardık" diye konuştu. Öte yandan,

TOPLAMDA 2 BİN 671 HAYVANLA 2 SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİ

Öte yandan, 17 Aralık 2020'de İspanya'nın Tarragona şehrinden yola çıkan Elbeik isimli gemide 1776 büyükbaş hayvanın, Karim Allah isimli gemide de 895 büyük baş hayvanın Libya'ya sevkiyatı gerçekleştirilecektiği ifade edildi. Gemilerin Libya'ya yaklaşacağı sırada taşıdığı hayvanlarda "Mavi dil" hastalığı olduğu tespit edilmesi nedeni Libya Ulusal Hayvan Sağlığı Merkezi, 23 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada 2 bin 671 adet büyük baş hayvanla yapılacak 2 sevkiyatı, gemilerin girişini onaylamayı reddettiğini duyurdu.

- Lefkoşa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı