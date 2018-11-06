Hasta Hakları ve Sorumlulukları Broşür ile Anlatıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.

Öğrenciler, hastalara hak ve sorumlulukları ile alakalı bilgilendirme yapıp sağlık alanında meydana gelen bazı olumsuzlukların önüne geçebilmek için bir adım attıklarını ifade ettiler.

Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik, etkinlikleri sebebiyle öğrencilere teşekkür etti.(EFE) - KÜTAHYA