Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor - Haberler
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Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 5 yıl önce televizyon izlerken kozalak pekmezinin KOAH rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini öğrenen Gülten Özsoy (47), eşi için 30 kilo pekmez yaptı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 5 yıl önce televizyon izlerken kozalak pekmezinin KOAH rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini öğrenen Gülten Özsoy (47), eşi için 30 kilo pekmez yaptı. Bir süre sonra çevresindekilerin de pekmezden istemesiyle üretimi artıran Gülten Özsoy, şimdi 5 ton pekmez üretiyor.

Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy'un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi. Gülten Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarını evinin bahçesinde kazanda kaynatarak pekmez haline getirdi. Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak  siparişlere yetişmeye çalışıyor. Sosyal medya hesaplarından kozalak pekmezinin satışını yapan Gülten Özsoy, özellikle pandemi döneminde kozalak pekmezine olan ilginin arttığını belirtti.

'5 TON ÜRETİYORUM, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM'

Evinin bahçesindeki kazanlarda kozalak pekmezini pişiren Gülten Özsoy, "Eşim 5 yıl önce KOAH rahatsızlığı yaşıyordu. Televizyonlardaki doktorlardan ve komşularımdan kozalak pekmezinin iyi geldiğini duydum. Ben de yapayım, dedim, sonra bölgemizdeki ormanlardan çam kozalağı topladım. Sonra kaynatarak, pekmez haline getirdim. Eşime verdikten sonra faydasını gördük. Sonra bunu duyan insanlar benden sipariş vermeye başlayınca, artık her yıl yapmaya başladım" dedi.

İlk olarak 30 kilo pekmez yaptığını belirten Gülten Özsoy, "Şimdi ise 5 ton kozalak pekmezi yapıyorum. Yapım aşaması çok uzun sürdüğü için bizlerin çok zamanını alıyor. Özellikle dünyada yaşanan koronavirüs pandemisinde çok fazla sipariş aldık. Kozalak pekmezinin akciğerlere iyi geldiği ve nefesi de açtığını biliyoruz. Tüm Türkiye'den sipariş alıyorum. Geçtiğimiz yıl Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Müdürlüğü tarafından bizlere destek sağlandı. Çok memnun kaldık. Gücümün yettiği kadar kozalak pekmezi üretimine devam edeceğim" diye konuştu.


- Bartın
Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor - Haberler
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