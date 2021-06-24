Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Yerel

- Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Adıyaman'da bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

- Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ramazan Bozan isimli bir işçi, bir ayağında problem olan ve araçlardan dolayı yolun karşı tarafına geçemeyen eşeği fark etti. Yaptığı işi bırakarak hemen eşeğin yanına koşan Ramazan Bozan, yoldan geçen araçları durdurarak eşeği yavaş adımlarla yolun karşı tarafına geçirdi.

Bu hareketiyle adeta insanlık dersi veren Bozan, daha sonra eşeği bırakarak işine kaldığı yerden devam etti.

Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Angela Merkel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Mert Müldür Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:43:23. #1.14#

title