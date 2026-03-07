Haberler

Hasta doğan buzağıları buhar makinesiyle hayata bağlıyor

Artvin'de bir çiftlikte, doğumda sorun yaşayan buzağılar çocuklar için kullanılan buhar makinesiyle tedavi ediliyor.

Artvin'de bir çiftlikte, doğumda sorun yaşayan buzağılar çocuklar için kullanılan buhar makinesiyle tedavi ediliyor. Evde sobanın yanında sıcak ortamda bakımları yapılarak hayatta tutuluyor.

Artvin merkezde babası ve kardeşleriyle birlikte aile çiftliğini işleten Kenan Köse, çiftliklerinde 250 büyükbaş ve 800 küçükbaş hayvanla üretim yapıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan şap hastalıklar sonrası doğumlarda yaşanan sorunlar nedeniyle buzağı kayıplarının arttığını belirtti.

Köse, hasta doğan buzağıları kurtarmak için farklı bir yöntem geliştirdi.

Doğum sırasında anne karnında uzun süre kalan buzağıların ciğerlerine su kaçabildiğini belirten Köse, bu durumdaki buzağıların nefes almakta zorlandığını söyledi. Buzağıların nefesini rahatlatmak için eczaneden temin ettikleri çocuklara yönelik buhar makinesini kullandıklarını anlatan Köse, tedavi sürecinde buzağıları sıcak bir ortamda tutmak için evlerine götürdüklerini dile getirdi.

Buzağılar için evini yeni doğan servisine dönüştürdü

Köse, buzağıları önce sıcak bir ortamda dinlendirdiklerini, ardından buhar makinesiyle solunumlarını rahatlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Soğuktan etkilenmemesi için buzağıyı eve getirip sobanın yanında sıcak bir ortam sağlıyoruz. Ardından buhar makinesiyle nefes almasını kolaylaştırıyoruz. Bu yöntemle şimdiye kadar 8-10 buzağıyı kurtardık. Sağlığına kavuşan buzağıları yeniden annelerinin yanına bırakıyoruz" dedi.

"Türkiye'de buzağı ölümlerinin önemli bir sorun" diyen Köse "Geçtiğimiz yıl yaşanan şap hastalığı sonrası doğumlar daha zor geçmeye başladı. Bazı buzağılar anne karnında normalden daha uzun süre kalabiliyor. Bu durumda ciğerlerine su kaçabiliyor ve nefes almakta zorlanıyorlar. Biz de elimizden geldiğince müdahale edip hayatta tutmaya çalışıyoruz. Buhar makinesinin aslında çocuklar için kullanılan bir cihaz. Eczaneden aldığımız buhar makinesini buzağılarda denedik ve iyi sonuç aldık. Sürekli uyguladığımız bir yöntem haline geldi. Yaşamaz denilen buzağılar yaşayınca biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

