Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu çalındı
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Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu çalındı

Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu çalındıMERSİN'de bakıma muhtaç dedesi ile aynı odada yaşayan Serkan Bilcen (30), gece uyurken açık olan pencereden giren hırsız tarafından spreyle bayıltılıp cep telefonu çalındı.

27.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:16

Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu çalındı

MERSİN'de bakıma muhtaç dedesi ile aynı odada yaşayan Serkan Bilcen (30), gece uyurken açık olan pencereden giren hırsız tarafından spreyle bayıltılıp cep telefonu çalındı. Hırsıza tepki gösteren Bilcen, "Yatakta hasta dedemi görmesine rağmen telefonu çalıp gitmiş. Acil bir durum olsa o anda ambulansı arayamayacağım, kimseye haber veremeyeceğim. Bu vicdansızlıktır" dedi.

Olay, önceki gece Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 1712 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Serkan Bilcen, bir süre önce 72 yaşındaki dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Mersin'e gelerek ona bakmaya başladı. Yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç dedesi ile aynı odada kalan Bilcen, uyurken ikinci kattaki evin açık olan penceresinden giren hırsız tarafından spreyle bayıltıldı. Bilcen'in cep telefonunu çalan hırsız, evde değerli bir eşya bulamayınca yine pencereden kaçtı.

VİCDANSIZLIK

Bunun vicdansızlık olduğunu belirten Bilcen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dedeme baktığım için normalde gece uyumuyordum ama o gece yorgun düşüp uyumuşum. Dedemle aynı odada yatıyorum. Evin açık olan penceresinden hırsız girmiş. Dedem rahatsızlığı nedeniyle hareket edemiyor, konuşamıyor. Ben normalde en ufak sese uyanırım hemen. Ancak beni de spreyle bayıltmış. Saat 04.30 gibi uyandığımda telefonumun olmadığını fark ettim. Evdeki çekmeceleri karıştırmış. Biz evde değerli eşya tutmuyoruz, bu yüzden bir şey bulamamış. Yatakta hasta dedemi görmesine rağmen telefonu çalıp gitmiş. Acil bir durum olsa o anda ambulansı arayamayacağım, kimseye haber veremeyeceğim. Bu vicdansızlıktır."

Hırsızlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Bilcen, "Mahallede birkaç eve daha hırsız girmiş. Yaz ayında olduğumuz için insanlar pencerelerini açık bırakıyor. Hırsızlara karşı vatandaşlar pencerelerini, kapılarını açık bırakmasın" diye konuştu.

Hasta dedesinin yanı başında uyurken cep telefonu çalındı

Kaynak: DHA

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