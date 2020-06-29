Hasta dağ keçisini kurtarmak için 5 kilometre sırtında taşıdılar Hasta dağ keçisini kurtarmak için 5 kilometre sırtında taşıdılar Tunceli'de, bir arkadaş grubu, hasta olarak buldukları dağ keçisini yaklaşık 5 kilometre taşıyıp evlerinde koruma altına aldı, ardından da doğa ekiplerine teslim etti.

Hasta dağ keçisini kurtarmak için 5 kilometre sırtında taşıdılar

TUNCELİ - Tunceli'de, bir arkadaş grubu, hasta olarak buldukları dağ keçisini yaklaşık 5 kilometre taşıyıp evlerinde koruma altına aldı, ardından da doğa ekiplerine teslim etti. Kısmi körlük yaşadığı belirlenen dağ keçisi,tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hozat İlçesi'ne bağlı İn Köyü kırsalında yöre sakinlerinden Özgür Ataş ve arkadaşları, hareket etmeyen dağ keçisini fark etti. Keçiyi sırtlayan arkadaşlar, yaklaşık 5 kilometre taşıyarak köye getirdi. Burada keçiye su ve yiyecek veren arkadaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, keçiyi alarak kent merkezine götürdü.Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan keçinin, kısmi körlük yaşadığı tespit edildi.

Keçinin tedavisine başlayan Veteriner Hekim Baran Kar, dışarıdan bir sorun görünmediğini belirterek, "Ancak beyinle ilgili bir sıkıntısı var. Beyin enfeksiyonu var. Bu da kısmi körlüğe sebep olmuş. Bu yüzden dengesiz hareketleri var. Bir hafta, on gün boyunca tedavisini yapacağız. Düzeldikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Kaynak: İHA