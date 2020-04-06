Hasta çocuklarıyla metrobüse binmek isteyen anneler, ambulansla hastaneye götürüldü Avcılar'da iki anne, hastalanan çocuklarını hastaneye götürmek için metrobüse geldi. Koronavirüs tedbirleri gereğince 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması yasaklandığı için görevliler, kadınları ve çocuklarını metrobüse almadı. Durağa çağrılan ambulans, çocukları hastaneye götürdü.

İstanbul Avcılar'da hastalanan çocuklarını hastaneye götürmek için metrobüse gelen iki anne, 20 yaş ve altındaki kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle görevliler tarafından alınmadı. Görevliler, hemen ambulans çağırarak çocukların hastaneye götürülmesini sağladı. 112'YE HABER VERDİLER Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı. Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Ambulans ile hasta çocuklar hastanelere götürüldü. Kaynak: İHA