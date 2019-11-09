Hasta çocuğunu görmek isterken eşi tarafından öldürüldü

09.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:42

İzmir'in Bornova ilçesinde, hastalanan çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen 33 yaşındaki Seda Ç., eşi Turgay Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi 6211 sokakta meydana geldi. İki çocuk annesi Seda Ç., boşanma aşamasındaki eşi Turgay Ç'.nin yanında kalan ve hasta olduğunu öğrendiği çocuğunu görmek için eşinin yaşadığı apartmanın önüne geldi. Çift, apartman önünde bir süre tartışırken, Seda Ç., çocuğunu görmek için apartmana doğru yürümeye başladı. Eşinin önünü apartmanın bahçesinde tekrar kesen Turgay Ç., Seda Ç.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Seda Ç.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis, olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan apartman sakinleri, Seda Ç.'nin eşinden şiddet gördüğü için bir süredir ayrı yaşadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü-----------

Olayın meydana geldiği evden görüntüler

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Kaynak: DHA