Hasta çocuğu için işini bıraktı, yardım bekliyor
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Hasta çocuğu için işini bıraktı, yardım bekliyor

Hasta çocuğu için işini bıraktı, yardım bekliyor Konya'da bir buçuk yıl önce beyin kanaması geçirdikten sonra yatalak hale gelen kızının bakımı için işini bırakmak zorunda kalan ve maddi olarak zorlanan baba, sesini yetkilere duyurmak istiyor.

30.08.2020 22:58 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:03

Hasta çocuğu için işini bıraktı, yardım bekliyor

KONYA - Konya'da bir buçuk yıl önce beyin kanaması geçirdikten sonra yatalak hale gelen kızının bakımı için işini bırakmak zorunda kalan ve maddi olarak zorlanan baba, sesini yetkilere duyurmak istiyor. Kızının tedavisinin yapılabilmesi için yardım talep eden baba Mehmet Can, kızının bakımı için 3 saatte bir eve geleceği bir iş bulunmasını istiyor.

Konya'da yaşayan 14 yaşındaki Sema Can, yaklaşık 21 ay önce yediği yemek sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Sema'nın hastanede yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Sema Can hakkında hastanede yapılacak bir şeyin kalmadığı söylenen baba Mehmet Can, kızını eve getirdi ve evde bakmaya başladı. Bu süreç zarfında baba evdeki bakımları ağırlaşan kızında yatak yaraları oluşmaması için 2-3 saatte bir eve gidip gelmeye başladı. Kızına bakabilmek için iş yerinden istediği izini alamayan baba, kızını sürekli takip edebilmek için işini bırakmak zorunda kaldı. Kızının bağlı olduğu cihazlar ve tedavileri binlerce lira tutan aile zor durumda kalınca derneklerin yardımlarıyla tedavileri uygulayabildi. Baba Mehmet Can, devletin ve iş adamlarının desteğiyle kızlarına gereken sağlık desteğinin verilmesini ve 2-3 saatte bir eve gelip kızının bakımlarını yapabileceği bir iş istiyor.

"O zamandan bu zamana yatağa bakımlı kaldı"

Mehmet Can yaptığı açıklamada yaklaşık 21 ay önce kızının yemek yerken aniden rahatsızlandığını anlatarak, "Baş ağrısı ve mide bulantısı başladı. Hemen ambulans çağırdık, kasılmalar da başladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırdık. 45 dakika kadar orada bekledik ve beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdık. Ertesi gün saat 11.00 gibi müdahale edildi. Bunun sürecinde ameliyatlar arka arkaya gelmeye başladı. 5 ay kadar beyin yoğun bakımında yattı. Akciğer ameliyatı geçirdi tekrar. Yoğun bakımda yatarken 3-4 kez ameliyat daha yapıldı. Kafatasının yan kemikleri alındı. Yoğun bakımda yatarken ani akciğer kanaması yaşadı, orada ad akciğer zarı alındı. O zamandan bu zamana yatağa bakımlı kaldı" dedi.

"Yetkililere sesimizi duyurmak için uğraşıyoruz"

21 aylık süreçte yaşadıklarına değinen Mehmet Can, "Biz bu süreçte çok fazla maddi manevi sıkıntılar çektik. Allah derneklerimizden bin kere razı olsun, özellikle Hayra Koşanlar Derneği ve Huzura Davet Derneğimizden. Çevremizden, arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun, onlardan gördüğümüz desteği devletimizden de görmek istiyoruz. Biz bunun için uğraşıyoruz, yetkililere sesimizi duyurmak için. Bu hastalığın bir tedavisi var mıdır, yurt içinde ya da dışında yapılması gereken bir şey varsa sizlerden yapmanızı rica ediyorum. Yakın zaman önce de fizik tedavi aldık ama faydasını göremedik. Bu süreçte de özel ambulans tutmak zorunda kaldık. Çünkü devlet ambulansı özel tıp merkezine götürmüyor. Özel ambulans ise geliş gidiş 400 lira para ödedik. Artı tedavi ücretlerini ödedik. Bu süreçte bu maddi sıkıntıları yaşadık ve düzenli bir işim yok şu anda" diye konuştu.

"Her iki üç saatte bir eve gelmem gerekiyor"

Geçici yardım değil devamlı yardım istediklerini anlatan Mehmet Can, "O yüzden yetkililerin bizlere kulaklarını tıkamamasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz, gerek belediye başkanından gerek vali ve kaymakamlarımızdan durumu bizzat yerinde incelemelerini, bizlerle görüşüp konuşmalarını istiyoruz. Bu süreçte ben işimden de oldum. Sürekli yanında olmamız gerekiyor, bu çocuk her iki saatte bir yatak yönünün çevrilmesi gerekiyor. Çevrilmediği zaman vücudunda yatak yaraları oluşuyor. Ben bu yüzden başkasının işinde çalışamıyorum. Her iki üç saatte bir eve gelmem gerekiyor. Şu an 2-3 saatte bir evime geleceğim bir işim olmasını istiyorum. Maddi ve manevi desteğin yanısıra bize böyle bir iş imkanı sağlanırsa iyi olur" diye konuştu.

Hasta çocuğu için işini bıraktı, yardım bekliyor

Kaynak: İHA

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