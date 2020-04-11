Hasta buzağı için gereken ilacı sahibine veteriner ulaştırdı Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Kadir Oğuz'un (78) hasta buzağı için talep ettiği ilacı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde veteriner evine ulaştırdı.

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Kadir Oğuz'un (78) hasta buzağı için talep ettiği ilacı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde veteriner evine ulaştırdı. Oğuz, buzağının rahatsızlanması üzerine Tarım Orman İlçe Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Veterinerin önerdiği ilacı yaşı itibarıyla eczaneye gidip alamayacağını belirten Oğuz'a destek sunuldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziayaddin Seçkin'in talimatıyla veteriner Ali Rıza Özer tarafından eczaneden alınan ilaç Oğuz'a evinde teslim edildi. Kaynak: AA