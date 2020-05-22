Hasta bebek ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi
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Hasta bebek ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi

Erzurum'da metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık bebek, ambulans uçakla Kayseri'ye gönderildi.

Hasta bebek ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi
22.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:53

Erzurum'da metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık bebek, ambulans uçakla Kayseri'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 15 aylık Muhammed Semih A'ya Erzurum Şehir Hastanesinde metabolik hastalık teşhisi konuldu. Doktorların tavsiyesi üzerine bebeğin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki uygun görüldü.

Bebek, ambulans uçakla getirildiği Kayseri Havalimanı'ndan, ambulansla hastaneye nakledildi.

Muhammed Semih A'nın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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