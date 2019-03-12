Hasta Bebeğin Parka Terk Edilmesi

Kilis'te, 9 gün önce hasta kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 9 gün önce İslambey Parkı'nda bulunan hasta bebeğin ailesinin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, parkın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 700 saatlik görüntülerini inceleyerek, bebeği motosikletli iki kişinin terk ettiğini belirledi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekip, motosikletin marka ve modelinden yola çıkarak, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğunu saptadı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde, bebeğin annesinin, H.Ö'nün baldızı E.H. olduğunu itiraf etti.

Adresinde gözaltına alınan E.H'nin de "bebeğin babasının gayrimeşru ilişki yaşadığı Suriye uyruklu M.A. olduğunu, ailesinin durumu bilmediğini ve korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö'ye vererek, terk etmesini istediğini söylediği" öğrenildi.

Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İslambey Parkı'nda, 3 Mart'ta terk edilmiş olarak bulunan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde "Yağmur" adı verilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA