Hasta bebeğe ulaşmak için yoğun tipide ambulans, paletli ambulans ve iş makinesiyle 13 saat ter döktüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hasta bebeğe ulaşmak için yoğun tipide ambulans, paletli ambulans ve iş makinesiyle 13 saat ter döktüler

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Hasta bebeğe ulaşmak için yoğun tipide ambulans, paletli ambulans ve iş makinesiyle 13 saat ter döktüler

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık bebek, ekiplerin 13 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık bebek, ekiplerin 13 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 47 kilometre uzaklıktaki Başkent köyünde yaşayan İdris Akboğa, akşam saatlerinde 6 aylık oğlu Yusuf'un aniden rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yerleşim yerine hareket eden sağlık ekipleri, köy yakınlarında yoğun tipiden yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardıktan sonra bölgeye paletli ambulans yönlendirildi.

Köy yolunda bir süre ilerleyen paletli ambulans da yoğun tipide görüş mesafesi düştüğünden ilerleyemedi ve arızalandı.

Tipinin etkisini yitirmesiyle bölgede iş makineleriyle çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde sağlık personelinin hasta bebeğe ulaşmasını sağladı.

Yüksek ateş ve ishal görülen bebek, 13 saatlik çalışmanın ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Demet Akalın Bahar Candan
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasta bebeğe ulaşmak için yoğun tipide ambulans, paletli ambulans ve iş makinesiyle 13 saat ter döktüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:49:37. #1.16#
title