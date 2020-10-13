Hasta bakıcıyı darbettikleri iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı

Samsun'da hasta bakıcıyı darbettikleri iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Samsun'da hasta bakıcıyı darbettikleri iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp cerrahisi hasta servisinde annelerinin 18 gündür yattığını ve ameliyat olması gerektiğini öne süren 2 kardeş ile doktor tartışmaya başladı.

Hemşirelerin de karıştığı tartışmayı yatıştırmak isteyen hasta bakıcı Murat A. ile hasta yakınları O.K. ve O.K. kavgaya tutuştu.

Bakıcının şikayeti üzerine iki kardeş, darp iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun