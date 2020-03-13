Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu - Haber
Hatice Dursun, Güncel

Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu

KONYA'da diyaliz tedavisi gören babası Kerim Dursun'un (54), tedavisinde daha iyi yardımcı olabilmek için diyaliz teknikeri olan Hatice Dursun (24), hem babasına hem de aynı durumdaki hastalara yardımcı oluyor.

13.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:46
Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu

KONYA'da diyaliz tedavisi gören babası Kerim Dursun'un (54), tedavisinde daha iyi yardımcı olabilmek için diyaliz teknikeri olan Hatice Dursun (24), hem babasına hem de aynı durumdaki hastalara yardımcı oluyor. 

3 çocuk babası Kerim Dursun'a 2007 yılında kalp, 2012 yılında da böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbrek yetmezliği teşhisinden 1 yıl sonra diyaliz tedavisine başlayan Dursun, ilk etapta diyaliz merkezine giderek tedavi olurken daha sonra evinde diyaliz tedavisini başladı. Kızı Hatice Dursun da, diyaliz merkezinden gerekli eğitimleri alıp evde babasına yardımcı olmaya başladı. Bu sırada hem babasına, hem de aynı durumdaki hastalara yardımcı olabilmek için diyaliz teknikeri olmaya karar veren Hatice Dursun, 2016 yılında KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz bölümünü kazandı. 2018 yılında mezun olan ve Aksaray'da bir diyaliz merkezinde çalışan Hatice Dursun, babasının tedavisini de ihmal etmiyor. Babasının böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenince ailece çok üzüldüklerini belirten Hatice Dursun, şunları söyledi:  "Babamda kalp yetmezliği vardı, 2012 yılında da böbrek yetmezliği hastalığını öğrendik ve çocuk üzüldük. Kabullenmesi zor oldu. İlk önce diyaliz merkezine gidip tedavi oluyordu. Araştırdık evde de diyaliz tedavisi olabiliyormuş. Babamın daha konforlu ve yaşam kalitesini yükseltmek için de ev diyalizini tercih ettik. Annem ve ben cihazı kullanmak için eğitim aldık.  Başta babam olmak üzere aynı durumdaki hastalara faydalı olabilmek için eğitim alanımı bu alanda tamamlayıp, hayatımı bu alana yönlendirdim. Hem babama hem de babam gibi birçok hastaya faydalı olmaya çalışıyorum. " 

Kızı sayesinde hayata tutunduğunu ifade eden Kerim Dursun, "Haftada 5 gün ve günde 5 saat diyaliz tedavisi oluyorum. Evde tedavi olduğum için de yaşam kalitem daha yükseldi. Çünkü kendimi iyi hissetmediğimde hemen tedavi oluyorum. Bu süreçte kızımın çok faydası oldu. Kızım olmasa çok zorlanacaktık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti Haber
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Nuray Sayarı
Spor Falcao Ersun Yanal Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Hasta babası için diyaliz teknikeri oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 15:01:19. #1.15#