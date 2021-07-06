Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı

Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, hasta almaya gidilen ambulansta belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DİYARBAKIR'da, hasta almaya gidilen ambulansta belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı ambulans, kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır- Mardin yolunda, Bismil ilçesi yol ayrımında, hasta almaya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GL 295 plakalı ambulansta yangın başladı. Sürücü ve sağlık görevlileri, alev alan ambulanstan inip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Kullanılamaz hale gelen ambulansın yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler
Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Ebru Gündeş Müslüm Gürses
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:59:09. #1.15#

title