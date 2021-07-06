Hasta almaya gidilen ambulans, alev alev yandı
DİYARBAKIR'da, hasta almaya gidilen ambulansta belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
DİYARBAKIR'da, hasta almaya gidilen ambulansta belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı ambulans, kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır- Mardin yolunda, Bismil ilçesi yol ayrımında, hasta almaya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GL 295 plakalı ambulansta yangın başladı. Sürücü ve sağlık görevlileri, alev alan ambulanstan inip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Kullanılamaz hale gelen ambulansın yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı