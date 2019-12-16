"Hassas Ruhlar" sanatseverlerle buluştu

16.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:25

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Türkiye'nin ilk kadın deri profesörü Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu "Hassas Ruhlar" temalı deri sanatları sergisini açtı.

Sergi hakkında konuşan Prof. Dr. Bayramoğlu, "Sergideki eserler Anadolu'da yaşamış ve insanlığa sundukları hizmetlerle ilklere imza atmış bazı kişileri anmak için tasarlanmıştır. Serginin diğer özelliği ise atık ve düşük kaliteli derilerin el yapımı ile katma değeri çok yüksek ürün tasarımlarına dönüştürebileceğini göstermektedir" dedi.

"Çeşme'yiGönülden Seviyoruz" temasıyla gerçekleşen 1.Uluslararası Çeşme Kültürel Mirasa Saygı ve Sanat Günleri" 11 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler