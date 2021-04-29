Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi Osmaniye'de Risk Analizi Değerlendirmesi sonucu şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar...

Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de Risk Analizi Değerlendirmesi sonucu şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulama sırasında Risk Analiz Değerlendirme sonucu U.C.B. isimli şahsın idaresindeki otomobil şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda otomobilin bagaj kısmında bulunan stepne içerinde gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek" suçundan adliyeye sevk edilen U.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hassas burunlu 'Pars' uyuşturucuyu stepnede buldu
Hassas burunlu 'Pars' uyuşturucuyu stepnede buldu
Hassas burunlu 'Pars' uyuşturucuyu stepnede buldu
Hassas burunlu 'Pars' uyuşturucuyu stepnede buldu
Hassas burunlu 'Pars' uyuşturucuyu stepnede buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hakan Altun Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Tandoğan Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:08:00. #1.16#

title