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Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 1 yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 44 olayın çözülmesine yardımcı olan narkotik köpeği Coco, Türkiye'de yılın köpeği seçildi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 1 yıl içerisinde yapılan operasyonlarda 44 olayın çözülmesine yardımcı olan narkotik köpeği Coco, Türkiye'de yılın köpeği seçildi.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli narkotik madde arama köpeği Coco, suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çok sayıda operasyona katılan Coco, yapmış olduğu yakalamalar neticesinde Türkiye genelinde tüm Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpekleri içerisinde yılın köpeği seçildi. Son 1 yılda toplam 44 olayın çözülmesini sağlayan Coco, kilolarca uyuşturucunun da yakalanmasını sağladı. Belçika çoban köpeği cinsi olan 3 yaşındaki narkotik köpeği Coco, operasyonlarda gösterdiği başarılarıyla göz dolduruyor. - MUĞLA

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

Hassas burun 'Coco' yılın köpeği seçildi

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