Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yeni dönemi 13 Mart'ta başlayacak

Siyer Vakfının bu yıl yedinci kez düzenlediği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yeni eğitim dönemi, 13 Mart'ta başlayacak.

Siyer Vakfının bu yıl yedinci kez düzenlediği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin yeni eğitim dönemi, 13 Mart'ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, her yıl eğitim faaliyetlerine farklı bir ihtisas alanını ekleyen akademide, bugüne kadar sinemaya meraklı yüzlerce genç, senaryo yazarlığı, yönetmenlik, genel sinematografi, kurgu-montaj, ışık-ses ve görüntü teknikleri alanlarında dersler aldı.

Set ziyaretlerinin yanı sıra senaryo geliştirme ve uygulama atölyelerinde de teorik ve pratik eğitimler verildiği akademide, katılımcılar son 3 yılda 20 filme imza attı.

Geçen yıl yine Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile İstanbul'un dışında Bursa, Kastamonu,Trabzon, Konya ve Batman'da da birer haftalık eğitimler veren akademi bu yıl Anadolu'da eğitim vereceği şehirlerin sayısını 7'ye çıkarmayı planlıyor.

Sinema tarihi atölyesinin de ilave edildiği Hassan Bin Sinema Akademisi'nde bu yıl Yeşim Tonbaz, Abdulhamit Güler, Abdulgafur Şahin, Yusuf Ziya Gökçek, Umut Sakallıoğlu, Selman Ecirli, Murat Pay, Kubilay Erkan Yazıcı, Seyid Çolak, Bekir-Büşra Bülbül ve Recep Çavdar gibi birçok isim dersler vererek, workshoplar gerçekleştirecek.

İstanbul'da önceki yıllardan eğitimlerine devam eden öğrenciler ile bu yıl eğitimlere kabul edilecek öğrencilerin yaklaşık 300 saat olarak planlanan eğitim programı sonunda, 6 kısa film çekmesi hedefleniyor.

Anadolu'da gerçekleştirilen eğitimler sonrasında online eğitimlerin devam ettiği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin Anadolu Kademe grubu öğrencilerinin ise yaz döneminde İstanbul'da 5 günlük kamp ile 1 kısa film çekilmesi amaçlanıyor.

Başvuruların "www.hbssinemaakademi.com" adresine yapıldığı akademi öğrenci kabulleri, 2 aşamalı ve eğitmenlerin gerçekleştirdiği mülakat sisteminden sonra belirleniyor. Her yıl 25 öğrencinin kabul edildiği akademide eğitimler, ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı