Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi, Anadolu'nun farklı şehirlerinde genç sinemacılara eğitim verecek

Siyer Vakfının sinema alanında başlattığı projelerden olan Hassan Bin Sabit (HBS) Sinema Akademisi eğitimlerini bu yıl ikinci kez Anadolu'ya taşıyacak.

Siyer Vakfının sinema alanında başlattığı projelerden olan Hassan Bin Sabit (HBS) Sinema Akademisi eğitimlerini bu yıl ikinci kez Anadolu'ya taşıyacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, akademi Anadolu'da 7 farklı ilde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği projenin İstanbul ayağında uyguladığı atölye çalışmaları, etkinlikler, workshoplar, film okumaları, kısa film ve belgesel çekim çalışmalarını birer haftalık yaklaşık 50 saat olmak üzere yoğunlaştırılmış bir şekilde Anadolu şehirlerinde de uygulayacak.

Her bölgeden bir ilde düzenlenmesi planlanan eğitimlerin 26 Temmuz'da başlayıp, 25 Eylül'de tamamlanması öngörülüyor. Bu yıl akademi etkinliklerinin yapılmasının amaçlandığı iller arasında Gaziantep, Antalya, İzmir, Sakarya, Erzurum, Rize, Samsun, Van, Siirt ve Şanlıurfa yer alıyor.

Başvuru yoğunluğu ve talebe göre netleştirilecek iller 19 Temmuz'da ilan edilecek.

Temel Eğitim Programları

7 ayrı şehirde uygulanacak olan Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Temel Eğitim Programları, Senaryo Yazarlığı Atölyesi, Yönetmenlik ve Genel Sinematorafi Atölyesi, Kurgu Montaj Teknikleri Atölyesi, Film Okumaları ve Workshoplar olmak üzere 5 farklı alanda icra edilecek.

Senarist Yeşim Tonbaz'ın rehberliğinde yapılacak olan Senaryo Yazarlığı Atölyesi'nde, katılımcılar arasında oluşturulacak grupların atölye kapsamında senaryo hazırlaması hedefleniyor.

Abdülhamit Güler'in rehberliğinde icra edilecek Yönetmenlik ve Genel Sinematografi Atölyesi derslerinde ise katılımcılar hem geleceğin yönetmenleri olma yolunda önemli adımlar atabilecek hem de senaryo atölyesinde hazırlanan senaryoların çekimini yaparak sahada tecrübe kazanacaklar.

Kurgu Montaj Atölyesi'nde yapılacak eğitimler kapsamında da öğrenciler, Umut Sakallıoğlu'nun rehberliğinde kurgu ve montajın inceliklerini öğrenecek ve akademi kapsamında çekilen kısa filmlerin kurgu ve montajlarını yine kendileri yapabilme fırsatını yakalayacaklar.

Eğitimler bünyesinde yine alanında önemli senarist, yönetmen ve oyuncular, tecrübe ve birikimlerini workshoplar ile katılımcılara aktaracaklar.

Eğitimler ücretsiz düzenlenecek

Hassan bin Sabit Sinema Akademisi kapsamında sinema eleştirmeni, senarist, yapımcı ve yönetmenler ile film okumaları gerçekleştirilecek.

Sinema Akademisi kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerde sanat ve sinema alanında önemli isimler misafir edilecek.

Etkinliklerin ücretsiz düzenleneceği Hassan b. Sabit Sinema Akademisi başvuruları iller bazında program başlama tarihlerinden 5 gün öncesine kadar devam edecek.

Programların kontenjanla sınırlı olduğu HBS Sinema Akademisi'ne alınacak olan kayıtlar "hbssinemaakademi.com" sitesi üzerinden alınan ön kayıtlar üzerinden yapılacak ve görüntülü mülakatlar ile belirlenecek.

Katılım hakkı kazananlar programlara mazeretli olmak kaydı ile birden fazla devamsızlık yapmaları halinde uygulama programlarına katılma ve sertifika alma haklarını kaybedecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref