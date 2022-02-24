Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi 2022 eğitim dönemi başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Fidan Sanat Vakfı tarafından düzenlenen- Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin (HBS) 8. dönem İstanbul başvuruları, 1 Mart'a kadar devam edecek.

Eğitimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Eyüpsultan'daki Fidan Sanat Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Mart ayının ilk haftasından temmuz ayı sonuna kadar sürecek eğitim kapsamında sinema alanında temel teorik eğitimler verilecek.

Akademinin yenilenen mekanında iki ayrı sınıf, bir kurgu montaj sınıfı, yönetmenlik, sinematografi, ışık ve pratik çekimlerin yapılacağı çok amaçlı bir stüdyo, kurgu, montaj, ses, renk ve efekt teknikleri gibi eğitimlerin olacağı iki mini stüdyo, toplantı salonları ve sosyal alanlar öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Bugüne kadar İstanbul ve Anadolu'da 12 şehir olmak üzere, yüzlerce sinemasevere teorik ve pratik eğitimler veren, 28 kısa film çekilen akademi, bu yıl yine yapılacak mülakat ve değerlendirmelerin sonunda 25 öğrenciyi ücretsiz eğiterek, 5 kısa projeyi filme dönüştürecek.

Her yıl mevcut hedeflerini ve müfredatını güncelleyerek, eğitim ekipman ve araçlarını geliştiren akademi, 5 ay sürecek kapsamlı temel teorik ve pratik eğitimlerini ürettiği kısa eserlerle taçlandırmayı amaçlıyor.

Akademi aynı zamanda yönetmenlik, senaryo yazarlığı, kurgu montaj gibi temel derslerin yanı sıra görüntü yönetmenliği, ışık, ses teknikleri, film okumaları, dramaturji, pitching eğitimleri, uygulama atölyesi ve birçok workshoplar ile genç yeni sinemacılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitime "www.hbssinemaakademi.com" adresinden başvuru yapılabilir.