HASSA YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Bayram tatili için oraya akın ediyorlar! Belediye başkanı "Gelmeyin" diyerek isyan etti

Gelişi gibi gidişi de olay oldu! İşte Melih Bulu'nun görevden alınmasının nedeni

HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sarp bölgedeki yangını söndürebilmek için yol açma çalışmalarına yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birbirine birkaç kilometre mesafede iki yangının olduğunu belirledi. Havanın kararması nedeniyle helikopterle müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek için ekipler, karadan çalışma başlattı. Bölgenin sap ve dik yamaçlarla kaplı olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta zorlanan ekipler, iş makinalarıyla yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede etki alanını genişletti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, gece boyunca alevlerin söndürülmesi için çalışmalarını yürüttü. Sabah saatlerinden itibaren de çok sayıda iş makinesiyle dağlık alanda yol açma çalışmalarına yeniden başlandı.

Öte yandan, çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye personeli ile havandan 2 uçak ve 6 helikopterle yangına müdahele sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı