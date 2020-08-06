Hassa Kaymakamı Yurdagül göreve başladı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Ahırlı Kaymakamlığından Hatay'ın Hassa Kaymakamlığına atanan Kadir Yurdagül göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya'nın Ahırlı Kaymakamlığından Hatay'ın Hassa Kaymakamlığına atanan Kadir Yurdagül göreve başladı.

Kaymakam Yurdagül, AA muhabirine, yeni görevinin kendisi ve ilçe için hayırlı olmasını söyledi.

Görev süresince kanunlar çerçevesinde kurum, kuruluş, vatandaş ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olacağını ifade eden Yurdagül, Hassa'yı çok beğendiğini ve Hassa halkının sıcak kanlı olduklarını aktardı.

Kaynak: AA