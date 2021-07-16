Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (3)

YANGINA KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORHatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

YANGINA KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Havadan 1 uçak, 4 helikopterin müdahale ettiği yangına havanın kararmasıyla beraber sadece karadan çalışmalar sürüyor. Sarp bölgedeki yangının söndürülmesi için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor. Alevlere, 4 dozer ve 39 arazöz ile çok sayıda personel müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı