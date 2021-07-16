Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEHatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sarp bölgedeki yangının söndürülmesi için iş makineleriyle yol açma çalışması da yapılıyor. Alevlere 1 uçak, 4 helikopter, 4 dozer ve 39 arazöz ile çok sayıda personel müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı