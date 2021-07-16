Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
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Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)

Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEHatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sarp bölgedeki yangının söndürülmesi için iş makineleriyle yol açma çalışması da yapılıyor. Alevlere 1 uçak, 4 helikopter, 4 dozer ve 39 arazöz ile çok sayıda personel müdahale ediyor. 


Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)
Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor (2) - Haberler
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