Hassa'da Unutulan Meslekler Yeniden Yaşatılacak

HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan semercilik, tahta beşik yapımı gibi meslekler halk eğitim merkezi tarafından açılacak kurslarla yeniden yaşatılacak.



Hassa ilçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Yıldız, yaptığı açıklamada ilçedeki unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını ve sahip çıkacaklarını belirtti.



Hassa Halk Eğitim Merkez Müdürü Ali Yıldız da açacakları kurslarla unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrardan canlandırılması için kurslar açacaklarını kaydetti.