Hassa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hassa-Gaziantep karayolunda seyreden Vehbi Kılıç yönetimindeki 31 ACU 87 plakalı kamyonet, yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden yapıldığı Ardıçlı Mahallesi girişinde, Fatih Talay iradesindeki 01 EJ 776 plakalı pikap ile Ahmet Güler iradesindeki 31 D 3048 plakalı minibüse çarptı.
Kazada, araç sürücüleri hafif şekilde yaralandı.