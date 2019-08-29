Hassa'da su kanalına akan lağım ve kanalizasyona tepki

29.08.2019 17:27

Hatay'ın Hassa ilçesindeki yerleşim yerlerinin yakınındaki su kanalından akan lağım ve kanalizasyon suyu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Akbez Mahallesi'nde tepkilerini göstermek için bir araya gelen vatandaşlar, lağım ve kanalizasyon suyunun evlerinin yakınlarındaki su kanalından aktığı için hastalandıklarını, evlerinin kapı ve pencerelerini açamaz olduklarını, sokakta yürüyemez olduklarını ve çocuklarının dışarıya çıkamaz olduğunu iddia etti.

Akbez Mahalle Muhtarı Bilal Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yapılması gereken altyapının uzun süredir yapılmadığını öne sürdü.

Mahalle sakinlerinin yaklaşık 5 yıldır aynı kötü kokuyla yaşamaya çalıştığını iddia eden Demir, şöyle devam etti:

"Mahallemizde son 5 yıldır bina yapımı hızlandı. Tabi binaların artmasıyla sorunlarda artıyor. Mahallemizde zaten altyapı yok. Altyapı olmadığı için atık sular yüzeysel olarak ufak su kanallarına dökülüyor. Bunlarda açıkta olduğu için çok kötü koku yapıyor. Vatandaşlar çok rahatsız. Hastalıklar arttı. Bu durumun en kısa zamanda düzelmesini istiyoruz. Bu zaman zarfında valimize, büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine, kaymakamlığa başvuruda bulunduk. Ancak şu ana kadar olumlu gelişme olmadı. Büyükşehir belediyesi ile görüştüğümüzde bize 'İller Bankası bize ödenek vermiyor, onun için yapamadık' diyor. Vatandaşlar olarak çok mağduruz."

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Mustafa Gencer de evinde yaşanan kötü kokudan dolayı duramadıklarını söyledi.

Gençer, yetkililerden bir an önce olaya el atmasını istedi.

Kaynak: AA