Hassa'da mahalleler modernize ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri mahalle statüsüne uygun şekilde modernize edip yaşanabilir hale getiriliyor.

HASSA, HATAY (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri mahalle statüsüne uygun şekilde modernize edip yaşanabilir hale getiriliyor.

Hassa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğrencilerin yaya olarak sık kullandığı bölgelerin çevre düzenlemesi, duvar örme ve kaldırım çalışmalarının bitirildiği ve vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Hassa'yı güzelleştirmek ve daha yaşanılır hale getirmek için tüm ekiplerin sefer olduğunu ve söz verdikleri çalışmaları yapmak için mücadelelerinin sürdüğünü kaydetti. - HATAY

Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hatay, Hassa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title