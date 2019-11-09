Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

09.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:25

'ın ilçesinde, ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kafe, kahvehane, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak ve metruk binalarda denetim yaptı.

Vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Hassa-Gaziantep kara yolundaki trafik uygulama noktasındaki ekipler de araçları durdurarak bavul ve çantalarda arama yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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