Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

09.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:34

Hatay'ın Hassa ilçesinde, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kafe, kahvehane, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak ve metruk binalarda denetim yaptı.

Vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Hassa-Gaziantep kara yolundaki trafik uygulama noktasındaki ekipler de araçları durdurarak bavul ve çantalarda arama yaptı.

Kaynak: AA