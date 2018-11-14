Hassa'da Güreş Turnuvası Düzenlendi

Hatay'ın Hassa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla güreş turnuvası düzenlendi.

Hassa Belediye Spor Güreş Takımı Antrenörü Habip Saraç, Hassa Spor Salonundaki turnuvaya 80-100 civarında sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuvayı, Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü münasebetiyle düzenlediklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"İlçemizde kurtuluş turnuvası ilk kez düzenleniyor. Çok eğlenceli ve heyecanlı sahneler yaşandı. Sporcularımız güzel bir şekilde mücadele ederek eğlendiler. Aynı şekilde Suriyeli kardeşlerimizle de turnuva yapmıştık. Dereceye giren sporcularımıza belediye başkanımız ve diğer protokol üyeleri madalyalarını verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvadaki müsabakaları, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Çiftçi ve İlçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu da izledi.