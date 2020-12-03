Hassa'da bağ budama mesaisi başladı

Hatay'da üzüm üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Hassa'da sezon sonu budama çalışmaları başladı.

Hatay'da üzüm üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Hassa'da sezon sonu budama çalışmaları başladı.

Güneşli havaları fırsat bilen üreticiler, günün erken saatlerinden itibaren bağlara gidip budama yapıyor.

Üreticilerden Ali Ateş, genç yaştan itibaren üzüm yetiştirdiğini söyledi.

Geçen sezon bazı olumsuzluklardan ötürü yeterince verim alamadığını kaydeden Ateş, "Yeni sezon için budama çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki yıl herkes güzel verim alır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş