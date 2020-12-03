Hassa'da bağ budama mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hassa'da bağ budama mesaisi başladı

03.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:58
Hassa'da bağ budama mesaisi başladı

Hatay'da üzüm üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Hassa'da sezon sonu budama çalışmaları başladı.

Hatay'da üzüm üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Hassa'da sezon sonu budama çalışmaları başladı.

Güneşli havaları fırsat bilen üreticiler, günün erken saatlerinden itibaren bağlara gidip budama yapıyor.

Üreticilerden Ali Ateş, genç yaştan itibaren üzüm yetiştirdiğini söyledi.

Geçen sezon bazı olumsuzluklardan ötürü yeterince verim alamadığını kaydeden Ateş, "Yeni sezon için budama çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki yıl herkes güzel verim alır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

İlgili Haberler

Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu
Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu
24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi
24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ağaç bakım ve budama çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ağaç bakım ve budama çalışması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Şenol Güneş Fatih Terim Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir Pfizer Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hassa'da bağ budama mesaisi başladı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 15:59:53. #1.15#
title