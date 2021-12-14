Hassa'da 250 bin metrekare parke taşı döşendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hassa'da 250 bin metrekare parke taşı döşendi

Hassa'da 250 bin metrekare parke taşı döşendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hatay'ın Hassa ilçesinde belediye, 25 mahallede yol genişletme, çevre duvarı ve parke taşı çalışması gerçekleştirirken, 2019 yılının Nisan ayından buyana 250 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde belediye, 25 mahallede yol genişletme, çevre duvarı ve parke taşı çalışması gerçekleştirirken, 2019 yılının Nisan ayından buyana 250 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptı.

Coğrafi konum ve yüzölçümü bakımından Hatay'ın 3. büyük ilçesi olan Hassa'da, belediye ilçe genelinde çalışmalarına devam ederek, eksik görülen noktalarda onarım ve yenileme işlemleri yapıyor.

Hassa Belediyesi vatandaşların da taleplerini değerlendirerek çalışmalarını yoğunlaştırırken 25 mahalle de yol genişletme, çevre duvarı ve parke taşı çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca 2019 yılının Nisan ayından buyana 250 bin metrekare parke taşı, 40 bin metre kare briket duvar, 10 bin metreküp ise taş duvar döşemesi gerçekleştirdi. - HATAY

Hassa'da 250 bin metrekare parke taşı döşendi

Hassa'da 250 bin metrekare parke taşı döşendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title