Hassa atıksu arıtma tesisi işletmeye alındı
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Hassa atıksu arıtma tesisi işletmeye alındı

HATSU, Hatay genelinde yapılan 9'uncu yeni arıtma tesisi olan Hassa Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlandığını ve geçici kabulü yapılarak faaliyete geçtiğini bildirdi.

14.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:39
Hassa atıksu arıtma tesisi işletmeye alındı

Bugüne ve geleceğe temiz çevre, sağlıklı bir yaşam sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) kapsamındaki hibe ile yapılan tesisin su almaya başlayıp işletmeye alındığını belirterek, doğaya artık kirli su değil, arıtılmış temiz su bırakılacağını vurguladı.

HATSU, tamamlanan atıksu arıtma tesisinin günde 2 bin m3 atıksu arıtacak şekilde ve Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur prensibine göre dizayn edildiği bilgisi vererek, tesiste evsel atık suyun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımı sağlanarak Tiyek Deresi'ne deşarjı sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler
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