Hasmı sandığı kişiyi silahla vurdu, 9 ay sonra yakalandı
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Hasmı sandığı kişiyi silahla vurdu, 9 ay sonra yakalandı

ADANA'da, yaşadığı mahalleye otomobiliyle gelen Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr'ı (23) hasmı zannederek, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Ferhat Çuvaş (27), 9 ay sonra saklandığı evde yakalandı.

Hasmı sandığı kişiyi silahla vurdu, 9 ay sonra yakalandı
16.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:09

ADANA'da, yaşadığı mahalleye otomobiliyle gelen Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr'ı (23) hasmı zannederek, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Ferhat Çuvaş (27), 9 ay sonra saklandığı evde yakalandı. Çuvaş, sevk ediildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 17 Ocak gecesi, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille evine giden Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr, nereden ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı el-Nasr, yoğun bakımda tedaviye alındı.

HASMI SANIP VURMUŞYaralı Suriyeli'nin tedavisi sürerken olaydan sonra araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ferhat Çuvaş olduğunu tespit etti. Polis, Çuvaş'ın daha önce yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı olayından dolayı hasmıolduğunu, bu nedenle evinin çatısında silahla beklediğini saptadı. Ferhat Çuvaş'ın el-Nasr'ı hasmı sanıp tüfeğini ateşlediği, yaralının yanına gidip, hasmı olmadığını anlayınca da kaçtığı saptandı.Polis, 9 aydır izini sürdüğü şüpheliyi, Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ferhat Çuvaş, sevk edildiği adlieyede tutuklandı. 

 


Kaynak: DHA

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