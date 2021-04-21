Haslı Göleti'nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor
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Haslı Göleti'nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor

Haslı Göleti'nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çalışmalarına devam edilen Haslı Göleti'nin tamamlandıktan sonra ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 772 bin 591 TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çalışmalarına devam edilen Haslı Göleti'nin tamamlandıktan sonra ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 772 bin 591 TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karabük'e yaptığı yatırımlarla verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Eskipazar ilçesinde çalışmaların devam ettiği Haslı Göleti'nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisi sulanacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, gölete ulaşım yolu ve malzeme ulaşım yollarının tamamlandığını belirterek, "Gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazı imalatlarına devam edilmektir. Temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 873,20 metreküp olan Karabük Eskipazar Haslı Gölet'inin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına bin 540 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi. - KARABÜK

Haslı Göleti'nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor
Haslı Göleti'nin yıllık 3 milyon 773 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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