HASKÖY SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ CUMA NAMAZI'NA HAZIRLANMAYA BAŞLANDI
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HASKÖY SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ CUMA NAMAZI'NA HAZIRLANMAYA BAŞLANDI

KORANAVİRÜS Salgının yayılmasını önlemek için camilerin kapatılmasından bu yana yarın ilk kez toplu halde namaz kılınacak.

HASKÖY SPOR KULÜBÜ TESİSLERİ CUMA NAMAZI'NA HAZIRLANMAYA BAŞLANDI
28.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:15
KORANAVİRÜS Salgının yayılmasını önlemek için camilerin kapatılmasından bu yana yarın ilk kez toplu halde namaz kılınacak. Cemaatin cami avlularına sığmaması durumunda Hasköy Spor Kulübü tesisleri de Cuma Namazı'na hazırlanmaya başlandı. Yeşil sahaya namaz kılmaya gelecekler için sosyal mesafe çizgilerinin çizilmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

YEŞİL SAHADA CUMA NAMAZI KILACAKLAR

Uzun bir aranın ardından yarın toplu Cuma Namazı kılınması yönünde alınan kararla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sadece camii avlularında kılınacak namaz öncesinde vatandaşların buralara sığmaması durumunda bazı önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de Hasköy'de bulunan spor tesisinin Cuma Namazı kılınacak açık bir alan haline getirilmesi oldu.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞIN KATILMASI BEKLENİYOR

Çok sayıda vatandaşın katılması beklenen Hasköy spor kulübü tesislerindeki Cuma Namazı öncesinde sahaya sosyal mesafeyi gösteren çizgiler çizilmeye başlandı. Bu amaçla yapılan çalışmalarda işçiler 1,5 metre aralıklarla çizdikleri çizgilerle namaz kılmaya gelen vatandaşların duracakları yeri belirliyor. Çalışmaların yarın cuma namazına kadar tamamlanması planlanıyor. Bölgedeki çalışmalar havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü: ------------------Sahanın hazırlanmasının HAVADAN görüntüleri--Çizgilerin çekilmesi-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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