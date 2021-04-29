Hasköy Soğuk Hava Deposu projesi başlıyor
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Hasköy Soğuk Hava Deposu projesi başlıyor

Hasköy Soğuk Hava Deposu projesi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mudanya Belediyesi'nin Hasköy Soğuk Hava Deposu projesinin planlama süreci tamamlandı.

Mudanya Belediyesi'nin Hasköy Soğuk Hava Deposu projesinin planlama süreci tamamlandı. Soğuk Hava Deposu projesi kapsamında kadın üretim ve kalkınma kooperatifleri için üretim atölyeleri, çocuk oyun alanı ve eğitim salonu da bulunacak. Hasköy kadınları üretirken, çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak.

Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi'nde hayata geçireceği Soğuk Hava Deposu proje çalışmalarını tamamladı. Hasköy'de 4 bin 349 metrekarelik alanda bin 600 metrekare Soğuk Hava Deposu ile birlikte kadınların ve çocukların kullanabileceği bir sosyal yaşam alanı hayata geçirilecek. Soğuk Hava Deposu projesi kapsamında aynı zamanda üretim atölyeleri, çocuk oyun alanı, eğitim salonu da bulunacak. Kadınlar üretirken çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak. Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu ve müdürlüğün teknik personeli Başkan Hayri Türkyılmaz'a projeyle ilgili sunum yaptı. Soğuk hava deposu ihalesinin yakın bir zamanda tamamlanarak çalışmaların başlayacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Üreticimizin her zaman yanında yer alıyor, toprağa değer veren projelerimizle onlara destek oluyoruz. Proje demokrasisiyle hayata geçireceğimiz bir proje olacak. Soğuk hava deposu ile üreticinin emeği değer kazanacak. Yılın 12 ayı üretim yapan üreticimiz, soğuk hava deposunu kullanabilecek. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebilecek. Kadın üretim ve kalkınma kooperatiflerinin çalışmalarını destekleyecek, köylerde üreten kadınlar için üretim atölyeleri oluşturacağız. Hasköy kadınları üretirken çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak" diye konuştu. - BURSA

Hasköy Soğuk Hava Deposu projesi başlıyor
Hasköy Soğuk Hava Deposu projesi başlıyor
Hasköy Soğuk Hava Deposu projesi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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