Hasköy Muhtarı Danacı, Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür Etti

Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden çok memnun olduklarını belirten Danacı, Aydın ilinin Büyükşehir olmasından dolayı mahallelerine bir çok hizmet geldiğini belirtti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çalışmaları, il geneli ve Nazilli'ye yapılan hizmetleri bildiklerini ifade eden Danacı, "Yapılan hizmetlerden dolayı Özlem Başkanımızla gurur duyuyoruz. Büyükşehir'den çok memnunuz. Sondaj kazım, membaların yenilenmesi talebinde bulunmuştum, talebim karşısında Büyükşehir ekipleri zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Şu anda çalışmalar ekiplerce yapılıyor. Büyükşehir ekipleri mahallemizde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj çalışması için etütler yapılacak" dedi.



Hasköy Mahallesine yapılan düğün salonu için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Muhtar Danacı, "Mahallemize Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla çok güzel bir düğün salonu yapıldı. Halkım adına düğün salonumuzu mahallemize kazandıran Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Düğün salonumuza görkemli bir açılış yapmak için de Sayın Başkanımız Çerçioğlu'nu mahallemize davet ediyorum. Başkan Çerçioğlu'nu halkımız çok seviyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - AYDIN